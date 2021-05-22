شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي العريش العام يستقبل دفعة جديدة من الجرحي الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفى العريش العام، مساء اليوم، دفعة جديدة من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأكد مصدر طبي أنه وصل إلى مستشفي العريش العام 5 جرحي من قطاع غزة، عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

يذكر ان مستشفي العريش العام استقبل من قبل 19 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة، خلال الأيام الماضية.

كما يذكر أيضا ان السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيا، لليوم السادس على التوالى، لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وادخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.