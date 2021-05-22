شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه بـ«إعلام القاهرة» تطالب بطرح المؤسسات الصحفية للاكتتاب العام بالبورصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت كلية الإعلام جامعة القاهرة، درجة الدكتوراه في الصحافة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى للباحث أحمد فتحى المدرس المساعد بجامعة الأهرام الكندية، عن رسالة بعنوان «نظم تمويل المؤسسات الصحفية المصرية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ... دراسة مستقبلية»، تحت إشراف الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بالكلية، وضمت هيئة المناقشة د. محرز غالى استاذ الصحافة، ا.عبدالفتاح الجبالى الوكيل السابق للمجلس الاعلى للإعلام والمستشار الاقتصادى لمركز الاهرام للدراسات.

وقامت الدراسة برصد وتحليل واقع نظم التمويل في المؤسسات الصحفية المصرية (القومية والخاصة)، بما بما في ذلك المعوقات والمشكلات التي تواجه تلك المؤسسات في الوقت الراهن في ظل العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة عليها، وخاصة التطورات التكنولوجية المتلاحقة والأوضاع الاقتصادية وتأثيرات جائحة «كورونا».

وخلصت الدراسة إلى 5 سيناريوهات مستقبلية للمساعدة في خروج المؤسسات الصحفية من أزمتها الحالية؛ على رأسها إصلاح الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية، والتوسع في الاستثمارات في المجالات ذات الربحية كمصدر تمويلى رئيسى بعيدا عن الأنشطة الصحفية، وتطوير سياسات الدعم الحكومى للمؤسسات الصحفية القومية، ودمج المؤسسات القومية الصغيرة معا لتكوين كيان مؤسسى جديد يستطيع المنافسة في صناعة الإعلام، واخيرا تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام في البورصة وتخصيص جزء من الأسهم للعاملين بها.