شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يستقبل لجنة متابعة تجهيز مراكز تجهيز الاختبارات الالكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات ومندوبي الشركات الموردة لأجهزة الاختبارات الالكترونية، لمتابعة استعداد مراكز الاختبارات الالكترونية لامتحانات نهاية العام بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة .

ومن جانبه أوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة انشأت مركزين للاختبارات الالكترونية بكليتي الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق، بطاقة استعابية 250 جهازا لكل مركز، طبقا للمواصفات القياسية العالمية لمراكز الاختبارات الالكترونية وتزويدها بأحدث الأجهزة، وكذلك رفع سرعة الانترنت إلى 100 ميجا بايت في الثانية، مشيرا إلى أنه المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات بمركز الاختبارات الالكترونية في الجامعة مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا .

وتفقدت اللجنة برفقة رئيس الجامعة كلية الحاسبات والمعلومات، مشيدة بتقدم جامعة الأقصر في أعمال تجهيز مراكز الاختبارات الإلكترونية طبقا للمواصفات العالمية.