شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه ،مساء اليوم بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، كلاً من محمد أنور عبدالسلام فهد، محمد أحمد دسوقي إبراهيم وأحمد محمد محمد السيد متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الشهيد أحمد منسي) والمنفذ على مستوى الجمهورية في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

في بداية اللقاء، رحب محافظ الغربية بالمتدربين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح خلال فترة التدريب والتي ستستمر لمدة شهرين في الفترة بين ٢٢ مايو ٢٠٢١ وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢١، مؤكداً أن المحافظة ستقدم كل الدعم وكافة إمكاناتها لمساعدتهم خلال فترة المعايشة من أجل تنفيذ برنامج التدريب الميداني لتطبيق ما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل عملي وعلى أرض الواقع بشكل يعزز مهارتهم وقدراتهم بما يؤهلهم لتولي زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة مما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تخدم ٥٩٩ ألف نسمة داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى، بجانب مشروعات تطوير ميدان السيد البدوي، إنشاء المجزر النصف آلي، محطة إنتاج البيض، تطوير العشوائيات وغيرها من المشروعات القومية التي تخدم أبناء الغربية.

وأوضح دكتور رحمي أن المتدربين خلال فترة المعايشة سوف يقومون بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف أعدته المحافظة ليمكنهم من التعرف عن قرب على آليات العمل بالجهاز الإداري داخل المحافظة داخل الديوان العام، المراكز، المدن، الأحياء ومديريات الخدمات، مما سيمكنهم من التعرف على عمل المؤسسات والقطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تساهم بشكل كبير في تمكين الكوادر الفعالة من الشباب في مصر لتأهيلهم لصنع القرار والسياسات الخاصة بالجمهورية.

يُذْكَرْ أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة وصنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة يتوافق مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.