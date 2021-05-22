شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقرى إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية بمدينة إسنا، برفقة اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وابراهيم نصير رئيس مدينة اسنا والمهندس أسعد مصطفي منسق حياة كريمة باسنا وارمنت والمهندس هاني محمد طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر.

محافظ الاقصر يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقري المدينة، وذلك في إطار متابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج تطوير قري الريف.

محافظ الاقصر يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة

بدأت جولة المحافظ بتفقد اعمال تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب لخدمة اكثر من 35 الف مواطن هم سكان القرية وتوابعها حيث تابع المحافظ بدء اعمال تجهيز المجمع المقرر انشاؤه بالقرب من مبني الوحدة المحلية لقرية الشغب على مساحة 875 متر مربع بارتفاع 3 طوابق ( ارضي + 2 علوي ) ليضم مركز تكنولوجي ومكاتب خدمات للشهر عقاري والسجل المدني والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي بالاضافة إلى الوحدة المحلية والمجلس المحلي لقرية الشغب على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المجمع خلال المدة المحددة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وهي عام واحد.

واثناء الجولة استمع المحافظ لآراء المواطنين حول مبادرة حياة كريمة حيث اشادوا بالجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات الخدمية التي ستسهل قضاء مصالحهم كما اعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من الحكومية لتوصيل المرافق وتحسين جودة الخدمات في القري والريف مطالبين محافظ الاقصر بنقل امتنانهم إلى القيادة السياسية والحكومة لاهتمامهم بقري الصعيد.

وعقب تفقد المحافظ مشروع مجمع الخدمات، استكمل جولته بمتابعة مشروع توسعة مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بقرية الشغب لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب حيث من المقرر ان يتم تزويد المدرسة بجناح اضافي مكون من 3 طوابق بهم 9 فصول جديدة بالاضافة إلى دورات المياه والغرف الادارية على ان يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعة نوفمبر المقبلة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 2 مليون ونصف جنيه .

وتوجه المحافظ لقرية الدير احدي اكبر قري مدينة اسنا حيث تفقد عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة «حياة كريمة» وتابع اعمال تنفيذ مشروع خطوط توصيل الصرف الصحي لعمارات الاسكان الاجتماعي بالقرية وهو المشروع الذي سيسهم في استكمال توصيل مرفق الصرف الصحي للقرية التي يتجاوز عدد سكانها 61 الف نسمة .

محافظ الاقصر يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة

وناقش المحافظ مع منفذي المشروع سبل اسراع معدلات تنفيذه عن طريق ازالة التعارضات الواقعة ضمن نطاق توصيل الخطوط حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لرفع تعارضات خطوط المياه المتعارضة مع خطوط الصرف الصحي بمشروعات الصرف الصحي في أرمنت وإسنا.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ مشروع توسعة مدرسة الشهيد هاشم سيد احمد بقرية الدير لزيادة عدد الفصول من خلال انشاء جناح اضافي بالمدرسة مكون من 4 طوابق يضم 16 فصل جديد وغرف ادارية ودورات مياه بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 5 مليون جنيه للمشروع المقرر انهاؤه في نوفمبر المقبل.. اختتم المحافظ جولته بمعاينة قطعة ارض على الطريق الزراعي الرئيسي الأقصر – اسوان امام قرية الدير لبحث تخصيصها لانشاء مجمع خدمات ومصالح حكومية لقرية الدير لخدمة اكثر من 61 الف مواطن.

محافظ الاقصر يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة

وناقش مع رئيس المدينة ومسؤول مبادرة حياة كريمة والقيادات التنفيذية مدي صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع أو اختيار موقع بديل للعمل على انشاء المجمع في اسرع وقت.

ووجه المحافظ بالعمل على انجاز اعمال تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها وحتي يستشعر المواطن مردود المبادرة وجهود التنمية مطالباً كافة العاملين في المشروعات باتباع الاجراءات الاحترازية حرصاً على سلامتهم ومعرباً عن تقديره لجهودهم لافتا إلى ان مشروعات حياة كريمة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات والمرافق والارتقاء بمستوي التنمية في القري لخدمة اكثر من 600 ألف مواطن في 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وهو الهدف الأساسى لمشروع «حياة كريمة» في المحافظة.