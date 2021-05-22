الدكتور إيمان يحيى: جائزة ساويرس تتصدر المشهد الثقافي المصري لموضوعيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عبر الدكتور إيمان يحيى عن سعادته الغامرة بعد فوزه بجائزة ساويرس الثقافية، عن روايته الشهيرة "الزوجة المكسيكية.

وقال "يحيى" في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنني سعيد لفوزي بهذه الجائزة المصرية الرفيعة، ومجرد الإعلان عن الجائزة حتى بدون قائمتها المالية يعتبر تقدير كبير لأي عمل أدبي أو فني".

وأضاف يحيى: "جائزة ساويرس الثقافية تعد من أهم الجوائز التي تتصدر المشهد الثقافي المصري، ولها قيمتها واكتسبت تأثيرها من موضوعيتها وموضوعية لجان تحكيمها".

وأكمل يحيى: "للأسف جاءت الظروف هذا العام وجائحة فيروس كورونا تسيطر على مجريات الأحداث في مصر والعالم، فتأجل حفل توزيع الجوائز، من ديسمير إلى أبريل، حتى تم إلغاؤه هذا العام لاستحالة إقامة الحفل المعتاد في هذه الظروف الصحية القاسية، من المؤسف أن نفتقد ألق الحفل المتعاد إقامته كل عام، ولكن الظروف الحالية تجعلنا أكثر مرونة لتقبل ما يفرض علينا بسبب هذا الوباء".

وتابع يحيى: "إذا أردت أن أهدي هذه الجائزة فسأهديها لعدد من الكتاب العظام الذين توفوا وقامتهم وقيمتهم أكبر وأطول من أي جائزة مثل يوسف إدريس أو توفيق الحكيم أو يحيى حقي ولا أذكر نجيب محفوظ لأنه حاز على جائزة نوبل".

إيمان يحيى كاتب ومترجم مصري من مواليد 1954، حاصل على الدكتوراة في جراحة المسالك البولية عام 1987 من الاتحاد السوفيتي، يعمل طبيبا وأستاذا بكلية طب، جامعة قناة السويس، له العديد من الترجمات عن الروسية والإنجليزية، كما كتب مقالات عديدة بالصحف المصرية والعربية، له رواية أولى بعنوان "الكتابة بالمشرط" (2013)، "الزوجة المكسيكية" (2018) هي روايته الثانية.

​