سمير الفيل: فرحتي بجائزة ساويرس مضاعفة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب الكاتب سمير الفيل عن سعادته الغامرة لفوزه بجائزة ساويرس الثقافية، في دورتها السادسة عشرة، عن مجموعته القصصية "أتوبيس خط 77" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال "الفيل" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما زاد من سعادته هو أن جائزة ساويرس معروفة بنزاهتها ودقة عمل لجان التحكيم فيها، كما أنها تتمتع بسمعة طيبة في الوسط الأدبي ما يعني أن الفائزين بها يستحقونها.

وأضاف الفيل: "لم أكن أتوقع الفوز بالجائزة، وتلقيت خبر فوزي بالجائزة من أحد أصدقائي وأنا أجلس على المقهى، ويكفيني تقدير لجنة التحكيم وثقتهم في النص"، مشيرًا إلى أن الفوز بالجوائز يمنح الكتاب ثقة فيما يقدمونه.

المجموعة القصصية "أتوبيس خط 77"، تتضمن المجموعة 12 نصًا سرديًا محكمًا، تعالج المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع، في قضايا تخص العلاقة بين الرجل والمرأة، كما تكشف تلك العلاقات الشخصية التي تسود الأوساط الشعبية، من خلال لغة متماسكة٬ وأحداث شيقة يتميز بها الكاتب.

يشار إلى أن "الفيل" كاتب مسرحي وشاعر، قاص وروائي، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2016. صدرت له العديد من الأعمال التي تنوعت بين الأجناس الأدبية المتعددة، منها: المجموعة القصصية "حذاء بنفسجى بشرائط ذهبية" والصادرة مؤخرا عن دار غراب للنشر والتوزيع. بالإضافة إلى روايات: رجال وشظاي، ظل الحجر، وغيرها.