شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية: لا تهاون مع أي تقصير أثناء فترة الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم السبت، اجتماعا بحضور قيادات العملية التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر.

واكد سويد أن المديرية استعدت لبدء الامتحانات العملية والنظرية للشهادات العامة المحلية وشهادة الدبلومات الفنية والثانوية العامة بتشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية يتبعها غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لرصد والإبلاغ الفوري عن أية معوقات أو مشكلات تعوق انتظام العملية الامتحانية وحلها فورا ومنع تكرارها.

وأكد أنه لا تهاون مطلقا مع أي تقصير أثناء الفترة القادمة والخاصة بالتحضير والاستعداد لعقد امتحانات الشهادات العامة المحلية أو الدبلومات الفنية والثانوية العامة، ولا تهاون إطلاقا في الالتزام التام بكامل الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد سواء مع الطالب أو المسئولين عن تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان كإجراء «إجباري» يطبق على الجميع تطبيقا للقرارات الصادرة والكتب الدورية وتعليمات وتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بتضافر كل الجهود وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لإنجاح العملية الامتحانية والخروج الآمن بها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدير المديرية أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ستعقد وفقا للجدول المعلن على مستوى 387 لجنة امتحانية على مستوى محافظة المنوفية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنسيق التام مع السادة رؤساء المراكز والمدن لتوفير بيئة آمنة والتأكيد على منع أية تجمعات لأهالي الطلاب أمام اللجان الامتحانية مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذة الإمتحانات لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في إستقرار النظام التعليمي .

وشدد سويد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية يومياً قبل دخول الطلاب وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة.