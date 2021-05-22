شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفة على مساحة ١٢٠ متر بارمنت الوابورات غرب الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بإنه تم اليوم السبت رصد مخالفة بناء بدون ترخيص بدائرة المركز والتصدى بحزم للمتعدين على الأراضى الزراعية وازالتها فى المهد.

وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة عن قواعد خرسانية بدون ترخيص على مساحة ١٢٠م٢ بناحية شارع الشهيد عبد الرحمن بارمنت الوابورات .

وقام مرتكب المخالفة بتنفيذها داخل حوائط منزل قديم حتى لا يتم رصدها ، وتم رصد المخالفة وازالتها يدويا لتعذر دخول المعدات لوجود المخالفة داخل ممر ضيق، وتم قطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية والتحفظ عليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة. تمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسئولي الاشغالات وفنيين الورشة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.