شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يتفقد سير امتحانات العملي بكلية الفنون الجميلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، سير امتحانات العملي لنهاية العام الجامعي بكلية الفنون الجميلة، يرافقه عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات العملية والتأكد من اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

وفي ختام جولته، التقى رئيس الجامعة طلاب الكلية، للاستماع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم بشأن سير العملية التعليمية، وكذلك بعض الشكاوى، مؤكدا حرصه الدائم على الاطمئان على راحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وفي سياق متصل خصصت الجامعة غرفة عزل للطلاب في حالة وجود أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أو في حالة ارتفاع درجة حرارة أي طالب أو طالبة، ذلك حرصا من جامعة الأقصر على سلامة الطلاب.