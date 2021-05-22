شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 135 مستشار من النيابة الإدارية بالغربية بلقاح فيروس كورونا في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة، اليوم السبت، بإعطاء اللقاح لعدد ١٣٥ مستشار من مستشاري النيابة الإدارية بطنطا.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مبادرة «اللقاح أمان» تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة.

وناشد محافظ الغربية المواطنين وجميع العاملين بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكداً على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية خصصت ١١ فريق متحرك ب ( مركز طبي سعيد ١، مركز طبي سعيد ٢، سيجر، ديوان المحلة أول، ديوان المحلة ثان، كبد المحلة، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة، رمد زفتى، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور)، كما تم تخصيص ٢٠ فريق ثابت ب ( مركز طبي سيجر، معهد الأورام، بنك الدم، مركز طبي سعيد، سبرباي ،دمرو، ديوان الإدارة الصحية المحلة أول، معهد كبد المحلة، الهياتم ،ديوان الإدارة الصحية المحلة ثان، رمد زفتى، ديوان الإدارة الصحية زفتى، ديوان الإدارة الصحية سمنود، بنا أبوصير، دماط، مستشفى قطور المركزي، مكتب صحة ثان السنطة، إبيار، مكتب صحة ثان كفر الزيات ومكتب صحة أول بسيون).