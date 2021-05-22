بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطني قرية فلسطين بالمجان فى الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قرية فلسطين غرب الإسكندرية، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية، لفحص مواطني القرية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والتى تستمر حتى غدأً الأحد.

وقال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 تخصصات هي باطنة ونساء وأطفال وعظام ورمد وجلدية وتنظيم أسرة وجراحة وأسنان، ويتم صرف العلاج مجاناً.

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)

بـ 9 تخصصات .. قافلة طبية لفحص مواطنى قرية فلسطين بالمجان فى الاسكندرية (صور)