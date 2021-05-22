شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب «دفعة الشهيد منسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة في الفترة من ٢٢ مايو وحتي ١٥ يوليو في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني وبالتعاون مع المحافظة

وذلك في اطار البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب، وذلك بالتعاون المحافظات

وأكد راشد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة أمام المتدربين خلال فترة التدريب وذلك من أجل التطبيق العملي لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية.

وأشار أن مثل هذه البرامج التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة في صنع القرار .

ومن جانبها أكدت هند عبدالحليم نائب المحافظ انه سيتم تنظيم زيارات وجولات ميدانية لمتدربي الأكاديمية لمتابعة المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ،بهدف التعرف الفعلي على كيفية مواجهة المشكلات والتحديات وازالة معوقات التنفيذ.

مؤكده على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، كما عبر المتدربين البالغ عددهم خمسه متدربين من أعضاء البرنامج الرئاسي عن سعادتهم لما شاهدوه من تعاون مثمر مع أجهزة المحافظة ورغبه صادقة في اشراكهم في العمل الميداني لإثقال مهاراتهم.