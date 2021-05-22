شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الأولى من مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بديوان عام محافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تدشين المرحلة الأولى من مبادرة محو الأمية الرقمية للعاملين بديوان عام محافظة الغربية، والتي يتم تنفيذها في مركز التدريب بالمحافظة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة تدريب مديري الإدارات العامة بالديوان في الفترة ما بين 20 مايو 2021 حتى 3 يونيو 2021.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تأتي انطلاقاً من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، التي دائماً ما يؤكدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، وبناء اقتصاد رقمي قوي وجهاز إداري كفء وفعال، ما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة تداول البيانات وسهولة الربط بين ديوان المحافظة والمراكز والمدن والأحياء.