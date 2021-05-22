شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القوات المصرية المشاركة في التدريب المشترك «حماة النيل» بدولة السوادن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية، إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة في التدريب المشترك «حماة النيل» والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذى يأتى إستمراراً لسلسلة التدريبات السابقة ( نسور النيل -1، نسور النيل -2).

من جانبه رحب اللواء ركن مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، مشيدا بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكداً أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين .