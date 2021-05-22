شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من مساء الغد.. إغلاق كلي وجزئي لكويري خزان أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة أسوان عن إغلاق كوبرى خزان أسوان كليا وجزئيا أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك بداية من الساعة الحادية عشر مساء غد الأحد وحتى 15 سبتمبر، نظراً لقيام الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذي يترتب عليه الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11 مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً، أما بالنسبة للغلق الجزئى للكوبرى سيكون من الساعة الخامسة صباحاً حتى الحادية عشر مساء.

وطالبت المحافظة المواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالإلتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة إستخدام الطرق والكبارى البديلة ومنها كوبرى أسوان الملجم والطريق الصحراوى، وأيضا طريق فيله والشلال والسد العالى شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقي والغربي للنيل.