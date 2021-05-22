شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مرصد «ايروسبيس الإيطالي»: نبحث التعاون مع الجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عيسى اسكندر، مدير المرصد المتوسطي الدائم لمعهد ايروسبيس الإيطالي، إنه سيتم توسعة أنشطة المعهد والتعاون مع الأكاديميات الجامعية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال حفل تسلمه التقرير السنوي للمعهد من الدكتور جان ماريا فارا، رئيس معهد اوريسبيس للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إن المعهد سبق وأن تعاون مع أكاديمية النقل البحري في مصر، وأن خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل هذا التعاون مرة ومع الجامعات المصرية.

وأضاف أن المعهد يقدم كافة الدراسات للحكومة الايطالية سواء من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية وايضا الدراسات الخاصة بتقديم المنح للدول النامية.

وأوضح أن الدكتور جان ماريا، أنشأ فرع في المعهد متخصص عن مصر والشرق الأوسط يقوم بدراسات عن الاقتصاد الأزرق والأنشطة الاقتصادية بهدف التعاون بين دول حوض البحر المتوسط.

واشار إسكندر أن التقارير والبحوث السنوية التي ينشرها المعهد والتي تصبح مرجع لكل النشرات الاخبارية والبرلمان ومجلس الشيوخ الايطالي؛ وأن النسخة السنوية تضمن جزء يخص المرصد المتوسطي الدائم للمعهد.