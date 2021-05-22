شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يطلق حملة «طرق الأبواب» لحث المرأة على تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء عن اطلاق حملة طرق الأبواب لحث المرأة وأسرتها على تلقى لقاح كورونا.

وأكدت احسان داود غالى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء أن الحملة تبدأ خلال الفترة من 25 وحتى 27 مايو الجارى باشتراك 50 رائدة من المجلس لتوعية وحث السيدات وأسرهن على التسجيل والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن رائدات المجلس يقمن بزيارات للسيدات في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتوعيتهم بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح، ومساعدة السيدات على كيفية التسجيل للحصول عليه.

يأتى ذلك في اطار مبادرة التوعية التي أطلقها المجلس القومى للمرأة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا.. إلى جانب مساعدة السيدات في تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح.. سواء على موقع وزارة الصحة من خلال الخط المختصر ١٥١١٥ أو من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات.

وأشارت إلى تعليمات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بأن هذه المبادرة تأتى في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.