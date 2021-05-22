شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنجاز مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بـ18 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة كانت لها نصيب كبير في قاطرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم ضخ إعتمادات مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتى شهدت دعماً ومتابعة يومية من الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء لنسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لما لها من أهمية حيوية.

وأشار أنه من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة ووزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد تم تنفيذ مشرروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفه إجمالية بلغت 18 مليار جنية وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية حيث تم تنفيذ مشروعات لتوفير مياه شرب نقية بطاقة تزيد عن 600 ألف م٣ يوميآ بتكلفة 2.6 مليار جنيه وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات بحوالي 1.6 مليار جنيه بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات معالجة للصرف الصحى بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه.

جاءت تصريحات المحافظ خلال تفقده الخطوات الأخيرة لبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم والتي تساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وإنقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لتوسعات محطة جزيرة الدهب تبلغ 640 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم حيث شملت مراحل تنفيذ المشروع مرحلتين بطاقة 80 ألف م3/يوم لكل منهم وقد تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وجاري حاليآ بدء التجارب الأولية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها نهاية الشهر القادم .

وأطلع على مكونات المشروع الذي تم تنفيذه على مساحة فدان لتنقية 160 ألف م3/يوم من المياه، بإستخدام تكنولوجيا «الديناساند» الحديثة والتى توفر مساحة الأرض المطلوبة لتنفيذ المحطات وكذا توفر الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل لتنتج المحطه بالكامل داخل جزيرة الدهب بطاقة 700 ألف متر مكعب يوميا .

وعقب تفقد المحافظ مراحل التشغيل للمحطة عقد راشد لقاء موسع مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بحضور بعض أعضاء مجلس النواب لإستعراض الموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض الجيزة ووضع رؤية مستقبلية يشارك فيها كافة الأجهزة للسعي نحو تنفيذها للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات ضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة إلى جانب وضع أجندة عمل خلال المرحلة المقبلة لتدعيم كافة المناطق بخدمة الصرف الصحي.

وأكد على تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة التنفيذية لسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات مطالباً رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير يتضمن كافة الإحتياجات المطلوبة والمعوقات التي تواجه المشروعات المدرجة والمستقبلية للسعى نحو تنفيذها، لافتاً أن المحافظة تعطى أولوية للإنتهاء من المشروعات المتعثرة وخاصة في قطاع الصرف الصحى فقد تم الإنتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة والتى شملت محطات الصرف بمراكز العياط والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبورجوان بمركز البدرشين وجاري الإنتهاء خلال فترة وجيزة من إدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية والمشاريع المتعثرة بمدينة الحوامدية ومراكز أبوالنمرس والبدرشين في خلال ستة أشهروالتى تم ضخ إعتمادات ماليه فيها ولم يتم الإستفادة منها حتى الأن ودعم الخدمه بالمناطق التي تم رصد إحتياجها لذلك، موجهاً بضرورة الإنتهاء من محطتي مياه منشأة القناطر وأوسيم لما لهم من أهمية كبيرة في حل مشكلة الأنقطاعات بشمال الجيزة في زيادة كميات المياه المنتجه.

وأشاد بمبادرة حياة كريمة لتطوير عدد 42 قرية بمراكز الصف وأطفيح بتكلفة تصل الى«8 مليار جنية»بما يحقق التنمية المستدامة لمواطنى تلك القرى

ومن جانبه، قال المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه سيتم الأنتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في خلال عام موضحاً بأن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من عام 2018 وحتي عام 2021 ساهمت في رفع الطافة الانتاجية للمياه إلى 2.8 مليار متر مكعب لخدمة حوالي 10 مليون نسمة وهو ما إنعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات التي كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات .

ولفت إلى أن المشروعات شملت محطات مياه الشرب بأطفيح والصف والقيراطين بأوسيم بطافة 60 ألف م3 لكلاً منهم ومحطة مياه العياط بطاقة 51 ألف م3 ومحطة مياة الحوامدية بطاقة 70 الف م3 ومحطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف م3 وتطوير محطة مياه إمبابة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف م3 ومحطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف م 3.

وأضاف المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه خلال شهر سوف يتم حل مشكلات ضعف وإنقطاعات المياه ببعض مناطق حى بولاق الدكرور وذلك عقب الإنتهاء من تنفيذ بعض المشروعات وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة وإضافة خطوط جديدة والتى ستساهم في تحسين مستوى الخدمة مؤكداً على التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذى للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه أوسيم والتي ستوفر 60 ألف م3 / يوميآ مما سيساهم بشكل ملحوظ بتحسين الضغوطات بمناطق شمال الجيزة.