شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن تسجيل العاملين بالجامعة للتطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ ، مواصلة توفير لقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الصحي، وكليات ومعاهد الجامعة والعاملين بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، بشرط عدم التسجيل بموقع وزارة الصحة والسكان حتى يتسنى تسجيل بياناتهم من خلال مستشفي الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بإعداد قاعدة بيانات الأساتذة والعاملين لتلقي التطعيم في مستشفي الجامعة ضد كورونا ، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وفريق التطعيم ومكافحة العدوي.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ أن ذلك يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والوقوف دعمًا لجهود الدولة في المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، وبما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يبذله من جهد لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية والعاملين لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.