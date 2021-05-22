شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات الأوضاع فى المشهد الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكري، فى اتصال هاتفى تلقاه اليوم السبت، من وزيرة خارجية مملكة النرويج إين إريكسن سوريد، آخر تطورات الأوضاع فى المشهد الفلسطيني، فضلًا عن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزيرة النرويجية أشادت بالدور المصري، والجهود المصرية المُكثَّفة التى أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

كما جرى تبادل الرؤى بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية، والمساعى الجارية لتثبيت التهدئة بين الجانبين، مع الاتفاق على أهمية توفير المُناخ المُلائم؛ لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة وفق المقررات الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تكرار التصعيد والمواجهات بين الجانبين.

وتطرق الاتصال - كذلك - إلى عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، وجهود تقديم المساعدات والدعم التنموى لسائر أنحاء الأراضى الفلسطينية فى كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً مع الدور الهام الذى تضطلع به النرويج فى إطار لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.