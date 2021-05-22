شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن لإتلافه الأعمدة الديكورية الجديدة بكورنيش شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أبناء وأهالي المحافظة بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال التطوير والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام.

يأتي ذلك عقب ضبط مواطن يقوم بإتلاف عدد من الأعمدة الديكورية الجديدة بكورنيش مدينة شبين الكوم وتكسيرها وإلقاءها في بحر شبين الكوم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإيداعه بقسم شبين الكوم بعد تفريغ الكاميرات فور الواقعة وتحديد هويته، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال الواقعة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه السلوكيات غير إيجابية وتمثل إهداراً للمال العام، وذلك رغم ما يبذل من مجهودات مضنية في إعادة الرونق الحضاري والجمالي لمدينة شبين الكوم كأحد المدن العريقة على مستوى الجمهورية.

ولفت أبوليمون إلى أن المحافظة تشهد حالياً طفرة كبيرة لم تحدث من قبل وخاصة بقطاع تحسين البيئة والتجميل ورفع مستوى جودة الإنارة العامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى، فضلاً عن العمل بشتى القطاعات التنموية حتى يشعر المواطن بما يتم تنفيذه وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.