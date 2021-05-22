شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: انتهاء الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الامتحانات التكميلية لصفوف النقل، إذ أدى طلاب الصف الأول الثانوى اليوم أخر الامتحانات التكميلية حيث أدي الطلاب مادتى الجغرافيا واللغة الاجنبية الثانية وبلغ اجمالى المتقدمين 2024 طالب وطالبة.

وشدد «الجيار» على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم، تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا وعدم دخول أي فرد إلا بارتداء الكمامات.