شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير منظومة الإشارات المرورية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت إدارة المرور بمديرية أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ خطة تطوير الإشارات المرورية ومنظومة الرقابة والمتابعة المرورية بميادين المحافظة.

وتتضمن خطة تطوير منظومة الإشارات المرورية، التي تنفذها إدارة مرور الوادي الجديد بقيادة العميد محمد سيف مدير ادارة المرور في الوادي الجديد، تركيب إشارات متطورة بالميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة مزودة بكاميرات الكترونية تتولى تسجيل المخالفات المرورية إلكترونيًا بعيدًا عن العنصر البشري بالإضافة الى إحكام السيطرة الأمنية والمرورية بالمحافظة ومراكزها الإدارية.

وبدأت إدارة مرور الوادي الجديد، أعمال الحفر والتجهيز الهندسي لتركيب الإشارات المرورية الضوئية المطورة بميادين مدينة الخارجة كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في تركيبها بباقي مدن المحافظة بمراكزها الإدارية الخمس، وبدأت بالفعل أعمال التركيب في ميادين 30 يونيو والتعمير بمدينة الخارجة وتتواصل أعمال تركيب الإشارات الحديثة بإجمالي 10 إشارات مرورية بكاميرات إلكترونية بتكلفة إجمالية حوالي 10 ملايين جنيه.