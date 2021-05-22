شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 5 يونيو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسي للتعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 / 2021 (الاعدادية)، والتي تُعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المعلن الذي اعتمده المحافظ في الفترة من 5 / 6 / 2021 حتى 10 / 6 / 2021، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ومديرية الشؤون الصحية.

ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًـا طارئاً ضم مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشئون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية والتعليم الإعدادي السبت بهذا الصدد، وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ( 14 ) طالبا فقط بدلا من ( 20 ) طالبا للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات.

وذلك بجانب استخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشؤون القانونية والتعليم الإعدادي.

وشدد «سعد»، خلال الاجتماع على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

وأكد على العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج .

يُذكر أن الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية جرت يومي 18، 19 مايو الجاري، كما تم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ( التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ) وفق الكتاب الدوري رقم (7) بتاريخ 14 مارس 2021 .

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)

بدء امتحانات الشهادة الاعدادية فى الاسكندرية 5 يونيو .. واجتماع طارئ لإعلان الترتيبات النهائية (صور)