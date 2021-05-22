شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 28 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم السبت، عن تحرير محضر بالباجور ضد صاحب محل جزارة لحيازته لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 28 كجم لحوم منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة على مدار يومين متتاليين شنتها مديرية التموين بالمحافظة لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.