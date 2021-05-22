شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 298 محضر مخالفات للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 298 محضرا متنوعا، منها 167 محضر كمامة، 59 محضر إشغال طريق، و29 محضر بيئة، و33 محضر نظافة، و10 محاضر غلق وتشميع وذلك على مدى أسبوع مضى.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 200 مسجد، و35 مدرسة، و16 موقف سيارات و7 جمعيات زراعية و150 شارعا، و9 مراكز شباب، و17 مقر وحدات محلية قروية، و14 ماكينة صرف آلي بالقرى 50 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.