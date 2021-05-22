شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة قنا يجتمع بمديري مستشفيات العزل بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم السبت، ومديري مستشفيات الفرز والعزل وأعضاء غرفة أزمات كورونا بالمديرية بمناقشة الامور المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشار تواضروس أن الاجتماع ناقش متابعة التعليمات الواردة بشأن الإستخدام الأمثل لأسطوانات الأكسجين للأقسام الداخلية وتخصيص تانكات الأكسجين لأقسام العناية المركزة والتشديد على ضرورة الإنتهاء من مطالبات العلاج على نفقة الدولة والخاصة بمرضي كورونا.

بالإضافة إلى ضرورة التأكد من البيانات الأساسية لمرضي كورونا بالمستشفيات والحصر المستمر لأعداد المرضي والخروج وحالات الوفيات.

وأضاف أنه تم مناقشة ضرورة توضيح جميع الحالات الواردة للمستشفي سواء كانت عزل منزلي، عيادة خاصة، مستشفي خاص أو مستشفي حكومي والمتابعة المستمرة لتعليمات إدارة السلامة والصحة المهنية ومناقشة تعليمات العزل المنزلي والتأكد من تنفيذها بصورة صحيحة ومناقشة حركة تكليف الصيادلة الجدد في ضوء إحتياجات المستشفيات.

وكيل صحة قنا يجتمع ومديرى مستشفيات العزل