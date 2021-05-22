شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية: تعافي وخروج 54 مصابا بفيروس كورونا من المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعافى وخروج 54 مصابا بفيروس كورونا، اليوم السبت، من مستشفيات الغربية بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل والمسحات الخاصة ليرتفع نسبة المتعافين من فيروس كورونا بالمحافظة.

وقال حميدة إن العمل بكل جدية من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، وضرورة التأكيد وتقديم التوعية بإتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين مشيرا إلى مناشدة المواطنين بسرعة التسجيل لى الموقع الإلكتروني المخصص للحصول اللقاح.