شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه لعدة ساعات بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربائى إلى بعض مناطق مدينة العريش، وذلك عقب انقطاع استمر لعدة ساعات متصلة.

وأكدت مصادر في شركة توزيع الكهرباء بشمال سيناء أن التيار الكهربى عاد إلى تلك المناطق بعد إصلاح أحد الأعطال التي أدت إلى قطع الكهرباء بها.

وكانت الكهرباء قد انقطعت عن بعض مناطق مدينة العريش، اليوم، بسبب العطل، ما أدى إلى حالة من الغضب بين المواطنين، وذلك بسبب انقطاع المياه والاتصالات المرتبطة بالكهرباء، حتى تم إصلاح العطل وعودة الكهرباء وباقى الخدمات والمرافق المرتبطة بها مرة أخرى.