شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تتابع مستجدات مشروع الحماية البحرية في «قايتباي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة السياحة والآثار، جول ميدانية السبت شملت قلعة قايتباى في منطقة بحرى، للوقف على الحالة الراهنة ومتابعة مستجدات مشروع الحماية البحرية الذي تجريه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للقلعة بتكلفة 267 مليون جنيه .

وكان في استقبال رئيس القطاع لدى وصوله، الدكتور حسام عبدالباسط مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية، والساحل الشمالى، والدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة.

وقال «الشحات»، إن الزيارة كان هدفها الوقوف على الحالة الراهنة للقلعة واخر المستجدات بها ورصد احتياجتها، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء الزيارة التي شملت معرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة، والسور الخارجى والبهو والدراوى والحواصل، عقد اجتماع بقيادات المنطقة والمفتشين والإداريين والأمن لمتابعة مشروع الحماية البحرية للقلعة والصخرة الام.

يشار إلى أن الجهة المنفذة لأعمال حماية وترميم ودرء خطوة قلعة قايتباى والصخرة الأم في الإسكندرية أنهت أكثر من 80% من الأعمال، وأن معدلات الاداء والتنفيذ التي جرى الانتهاء منها تعتبر أعمال محورية مهمة تتعلق بأساس المشروع، حيث تشهد القلعة تنفيذ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحمايتها بتكلفة 267 مليون جنيه، وأنه من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول ديسمبر 2021.

ويقع المشروع الحماية الجارى حاليا للقلعة في 5 أجزاء، الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 مترا ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة وياخد شكل دوراني حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متراً من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت«.

رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية يزور "قايتباى" للوقوف على مستجدات مشروع الحماية البحرية (صور)

رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية يزور "قايتباى" للوقوف على مستجدات مشروع الحماية البحرية (صور)

رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية يزور "قايتباى" للوقوف على مستجدات مشروع الحماية البحرية (صور)

رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية يزور "قايتباى" للوقوف على مستجدات مشروع الحماية البحرية (صور)

رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية يزور "قايتباى" للوقوف على مستجدات مشروع الحماية البحرية (صور)