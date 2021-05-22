شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنفي دخول أي سلالات متحورة إلي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة والسكان دخول أي سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين عدد من المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات في المطارات والموانئ من خلال فرق الطب الوقائي وترصد الأوبئة، ومن بينها تحليل الحمض النووي، خاصة من القادمين من الدول التي تنتشر بها السلالات المتحورة، ومن بينها الهند.

وأكدت الوزارة أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، بالإضافة إلى غرف العمليات الدورية، لمتابعة كل المستجدات الخاصة بالفيروس، سواء من حيث تطوير بروتوكولات العلاج أو التعامل مع الأوبئة، مشددة على أنه في حال دخول أي من السلالات المتحورة سيتم الإعلان عنه.