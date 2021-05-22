شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الوادي الجديد استعد للاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت المدارس الثانوية العامة بالوادى الجديد، لبدء إجراء الإمتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي غداً الأحد.

وذلك للإطمئنان على أجهزة التابلت المستخدمة لدى الطلاب وإجراء نموذج المحاكاه لإستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان الإمتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تجرى ايام 23، 25، 27، من مايو الجارى، وتضم المحافظة 1805 طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، والمدارس إتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لبدء إجراء الإختبارات من خلال إجراء التعقيم والتطهير للمدارس، وسيتم إجراء التعقيم قبل وبعد كل إمتحان مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والمعلمين.