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تعليم الوادي الجديد استعد للاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت المدارس الثانوية العامة بالوادى الجديد، لبدء إجراء الإمتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي غداً الأحد.

وذلك للإطمئنان على أجهزة التابلت المستخدمة لدى الطلاب وإجراء نموذج المحاكاه لإستخدام التابلت والإجابة على الأسئلة ومدى فاعلية وقوة شبكات الإنترنت.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ان الإمتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تجرى ايام 23، 25، 27، من مايو الجارى، وتضم المحافظة 1805 طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي، والمدارس إتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادا لبدء إجراء الإختبارات من خلال إجراء التعقيم والتطهير للمدارس، وسيتم إجراء التعقيم قبل وبعد كل إمتحان مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس وحماية الطلاب والمعلمين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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