شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على المقاهي والكافيهات في المنيا بسبب مباراة الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا التسع، من حملاتها على المقاهي والكافيهات، قبل دقائق من مباراة الأهلي أمام نظيرة صن داونز خلال جولة الإياب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021، لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وحذر رؤوساء المدن واللجان أصحاب المقاهي والكافيهات، من عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، من حيث التباعد، والتعقيم والتطهير وعدم استخدام الشيشة.

يذكر أن مباراة الذهاب أقيمت السبت الماضي بملعب ستاد السلام بالقاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

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