شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تدريب مكثف لرفع كفاءة الفرق الطبية في المستشفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت فرق التدريب ومكافحة العدوى، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات «الصدر بالزقازيق، والحسينية المركزي، والقنايات المركزي»، بإشراف مديري المستشفيات، تدريب الفرق الطبية، وذلك في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

وتم التدريب على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضى على جهاز التنفس الصناعي، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة «panic values»، وكذلك الإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية «أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، والسرنج بامب»، وطرق التسليم والتسلم ونقل الدم وقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وقراءة غازات الدم الشرياني ABG، ومعرفة أسس وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام الطبية، لمنع انتشار الأمراض المُعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضى من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوى ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات.

كما تم تدريب الفرق الطبية على التعامل مع مريض الطوارئ والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، وكذلك التوعية بسلامة المريض والدواء، والاختصارات الممنوعة، بالإضافة إلى تمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية منع انفكاك القساطر والأنابيب، وتدريب فريق الاستجابة السريع RRT، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكذلك كيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الاتصال وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لجميع القائمين على التدريب والمتدربين، لجهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.