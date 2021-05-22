شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يكشف تأثير تراجع تقييم «فيس بوك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن سبب نقص المشاهدات والتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن أحد التطبيقات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي على منصة جوجل تراجع تقيمها إلى 2.3 وعلى منصة أبل ستور تراجع التقديم إلى 1.3.

وأضاف، أن تراجع تقييم موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أدى إلى خسائر كبيرة لسعر السهم في البورصة الأمريكية.

وأشار حجاج إلى أنه تم غلق نهائي لبعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتم حظر على البعض لمدة 30 يوم وحصلت عقوبات على أي شخص يذكر بعض الكلمات أو يذكر بعض الموضوعات التي يعتبرها فيس بوك أنها انتهاك لسياسة الخصوصية للإنسان.