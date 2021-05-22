شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتسخير الإمكانيات لمتدربى الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة "الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسى" التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبى الخاص بهم والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة فى الفترة من 22 مايو وحتى 15 يوليو فى إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميدانى وبالتعاون مع المحافظة وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ .

وأكد المحافظ على تسخير كافة إمكانيات المحافظة أمام المتدربين خلال فترة التدريب وذلك من أجل التطبيق العملى لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتى تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج التى تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى تمكين الكوادر الشبابية الفعالة فى مصر لتصبح قادرة على صنع السياسات والمشاركة فى صنع القرار.

ومن جانبها أكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ، أنه سيتم تنظيم زيارات وجولات ميدانية لمتدربى الأكاديمية لمتابعة المشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، بهدف التعرف الفعلى على كيفية مواجهة المشكلات والتحديات وازالة معوقات التنفيذ ، مؤكده على أهمية رفع كفاءة العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثانى من القيادات.

كما عبر المتدربون البالغ عددهم خمسة متدربين من أعضاء البرنامج الرئاسى عن سعادتهم لما شاهدوه من تعاون مثمر مع أجهزة المحافظة ورغبه صادقة فى إشراكهم فى العمل الميدانى لإثقال مهاراتهم .