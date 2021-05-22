شكرا لقرائتكم خبر عن محتويات قافلة "صندوق تحيا مصر" لقطاع غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق تحيا مصر "إنفو جراف" يتضمن محتويات شاحنات قافلة الصندوق فى اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

ويأتى إطلاق القافلة انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتضم القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية .

جدير بالذكر، أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات (أون لاين) عبر الموقع الإلكترونى للصندوق.

وتسعى حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعى على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية فى العمل الخيرى والتكافلى فى مختلف دول العالم.











