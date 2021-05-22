شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ برنامجا تدريبا للموظفين لبناء صف ثان من القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفدًا من ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة ( دفعة الشهيد أحمد منسى) والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى زمام القيادة فى العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

وأكد المحافظ أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علميًا وعمليًا لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة فى صنع السياسات والإدارة وصنع القرار مشيرا إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلى التدريب العملى والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثانى من القيادات مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو 2021 وذلك من خلال برنامج تدريبى مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم الملفات الجارى العمل بها داخل المحافظة وخاصة ملف القضاء على العشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة، والمحاور المرورية الجديدة وتمكين الشباب وتطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون ومتحف الحضارات ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضى الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة حظيت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها فى الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية والتى حرصت على إعادة الوجه الحضارى للقاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.