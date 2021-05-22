نائبة "جنوبية القاهرة" تتابع أعمال الإزالات وتسكين الأهالي بمنطقة بطن البقرة العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ أعمال الإزالات بمنطقة بطن البقرة العشوائية بنطاق حي مصر القديمة، والوقوف على آخر المستجدات ونسبة التنفيذ من حيث الإزالة بالتزامن مع تسكين الأسر بالأسمرات حيث السكن الحضاري لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم بالإضافة إلى خدمات متكاملة من وحدات صحية ومركز شباب ومدارس وغيرها.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية للقضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات بهدف الارتقاء بالمواطن المصري بالتزامن مع خطة الدولة للتطوير الشامل بالفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وتتم حاليا أعمال الإزالة بمنطقة بطن البقرة والتي تندرج ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة بنطاق حي مصر القديمة حيث تم حتى الآن إزالة 196 عقارا بإجمالي 575 أسرة مستحقة وتم تسكينهم بالأسمرات.

يذكر أنه يتم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم إلى وحداتهم الجديدة بحي الأسمرات، حيث تتم الأعمال بإشراف من اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة وبتوجيه وتشديد من نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالإسراع والإنجاز في تنفيذ الأعمال والتأكيد على المساهمة في تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم في الحال بالتزامن مع أعمال الإزالة.

في ذات السياق أكدت جيهان عبدالمنعم على مدى فخرها بتحقيق آمال وأحلام مواطني المناطق العشوائية لما لاحظته ولمسته من فرحة عارمة أعرب عنها قاطني بطن البقرة العشوائية خلال نقلهم إلى مساكنهم الحضارية الجديدة الراقية والآمنة.