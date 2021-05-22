محافظ القاهرة يلتقي وفدا من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد منسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وفدًا من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

وأكد المحافظ، على أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار مشيرا إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو 2021 وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أهم الملفات الجاري العمل بها داخل المحافظة وخاصة ملف القضاء على العشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة، والمحاور المرورية الجديدة وتمكين الشباب وتطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون ومتحف الحضارات ومنطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة والنقل العام والمرور وجهود استرداد أراضي الدولة.

وأكد محافظ القاهرة، على أن العاصمة حظيت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها في الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية والتي حرصت على إعادة الوجه الحضاري للقاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اللقاء الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.