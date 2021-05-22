الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ780 مليون جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 20 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و760 مليون قيمة قضايا أموال عامة وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وضبط 45605 قضايا في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 20٫318٫546 جنيها.

كما ضبط 822 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها التالي: 96 قضية ضرائب عامة، و38 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و39 قضية في مجال الجمارك، و12 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و148 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 341 حكم قضائي، و138 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 2 قضية في مجال مكافحة جرائم (الإتجار في النقد الأجنبي- توظيف الأموال)، (8) قضايا في مجالات (اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به – احتيال مصرفي غسل أموال - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت 760573292 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.