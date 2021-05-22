الداخلية: ضبط 1716 قضية آثار و207 عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 359 متهم، وبحوزتهم (19 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 14 قطعة سلاح أبيض).

كما أثمرت الجهود عن ضبط 27 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4915 حكم قضائي متنوع، و384 قضية أخرى.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن ضبط 207 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – السويس - الدقهلية – الغربية – كفرالشيخ - المنيا – القليوبية – البحر الأحمر – الشرقية - الأقصر - سوهاج – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية - المنوفية) ، وبحوزتهم (109 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.