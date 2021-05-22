الداخلية X أسبوع.. غلق 15324 محلًا مخالفًا و104 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 5699 قضية تموينية متنوعة، وضبط 2336 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 22286 أرجيلة، وغلق 15324 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما ضبط 104460 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 104163 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 297 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.