الأمن العام: ضبط 982 تاجر مخدرات وتنفيذ 33 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 902 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضمت 982 متهم، وتنفيذ 33044 حكم قضائي.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع الماضي عن تحرير 239162 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 31298 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5781 موقف عشوائي، والمرور على 122 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 194 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 6 حالات، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 2421 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 109 سائق منهم.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 902 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 982 متهم، وتنفيذ 33044 حكم قضائي.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.