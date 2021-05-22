تأييد المشدد والغرامة لمستشار وزير الصحة الأسبق في قضية رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مستشار وزير الصحة الأسبق، وذلك على حكم السجن والغرامة الصادرين بحقه، في القضية التي تحمل رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب والمعروفة إعلامياً برشوة وزارة الصحة، وأيدت حكم محكمة الجنايات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في عام 2018 بمعاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة" وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق، قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.