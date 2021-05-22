السجن المؤبد لـ 4 متهمين في اتهامهم بقتل مواطن لسرقته بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة 4 متهمين بقتل مواطن من جنسية عربية لسرقته، بالسجن المؤبد.

كما أمرت المحكمة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، بمصادرة المضبوطات، والزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية، وتغريم المتهم الأول 10 ألاف جنيه.

كان أمر الإحالة كشف الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن المتهمين: "س. ش"، عامل، و"م. ا"، منجد أفرنجي، و "ز.ع"، وشهرتها دهب، 19 سنة طالبة بمعهد تمريض، و"ش. ا"، 31 سنة ربة منزل.

أضاف أمر الإحالة قيام المتهمين جميعًا بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على القتل، بأن توجهوا إلى حيث يقطن المجني عليه، وما أن وصلوا حتي دخلت الثالثة والرابعة، إلى مسكنه بحجة قضاء وقت معه ثم سهلت الأخيرة دخول الأول والثاني إلى مسكنه، وما أن ظفروا به حتي قامًا الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء والأدوات وقام الأول بخنقه مستخدما أداة "قطعة قماش إيشارب وقميص"، منهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فاحدثوا به اصابته المبينة بأقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.