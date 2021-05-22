شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ٥٩٣ مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع إنشاء محطات الصرف الصحي في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه جاري تنفيذ، عدد من المشروعات في قطاع الصرف الصحي، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة صرف صحي غيتة على مساحه ٣٥٥متر وبطاقة استعابيه ٣٥ لتر/ ثانيه وبتكلفه ٢٠ مليون جنيها، لخدمة القرية وجاري تنفيذ معداية على خط الطرد أسفل مصرف بلبيس لربطها بمحطة معالجة العدلية، كما أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء توسعات شبكات إنحدار بلبيس عبارة عن توسعات شبكات انحدار للمناطق المستجدة بمناطق «أبولبن، أرض الجوت، السلخانة، عبدالمنعم رياض» وبتكلفه ٥٣ مليون جنيها، كما أنه جاري الإنتهاء من أعمال صرف صحي ميت جابر، وهي عبارة عن محطة معالجة 5آلاف م3/ يوم ومحطة رفع بتكلفة ١٢٠ مليون جنيها.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من محطة الرفع بنسبة 75% أعمال مدنية، كما تم الإنتهاء من خط الطرد بنسبة 80%، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ محطة المعالجة 5% «سور المحطة» وتم تنفيذ أعمال مدنية بنسبة 45%، كما أنه جاري تنفيذ أعمال محطة رفع صرف صحي منية سلمنت، حيث تم الإنتهاء من مبنى محطة الرفع بنسبة 100% والشبكات وخط الطرد بنسبة 80% بتكلفة إجمالية ٣٠٠ مليون جنيه،

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف 5 الاف م3/ يوم بنسبة تنفيذ ٢٥٪ وبتكلفه ٧٠ مليون جنيه، كما أنه جارى تنفيذ أعمال محطة رفع صرف صحي أولاد سيف 5 الاف م3/ يوم بنسبة تنفيذ ٩٠٪ بتكلفة ١٥ مليون جنيه، وكذلك جارى تنفيذ أعمال محطة رفع صرف صحي الروضة بنسبة تنفيذ ٩٠٪ بتكلفة ١٥ مليون جنيه.