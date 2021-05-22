شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية توصى جميع كنائسها بالتطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، اجتماعًا برئاسة د. فريدى البياضي، وعضوية كل من، دكتور ياسر فرح، ودكتور نادر قليني، ودكتور عماد محارب، ودكتور كارولين شفيق، ودكتور أمير نخلة، وبعد متابعة اللجنة من خلال عدة مصادر تبين زيادة فى الإصابات.

وقررت اللجنة الاستمرار فى تشجيع المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، وتطبيق بعض الإجراءات التى قد تساعد فى ذلك، منها:

أولًا: قيام الكنائس بتعيين شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة الناس فى التسجيل لتلقى اللقاح.

ثانيًا: إنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعى لتحفيز الناس على أخذ اللقاح.

ثالثًا: تقوم الكنائس بتخصيص 30 - 60 ثانية فى كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز المواطنين على التسجيل للقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

رابعًا: إذاعة التنويهات فى جميع القنوات الفضائية المسيحية.

وأصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر مجموعة من الاستفسارات التى قد يحتاجها شعب الكنيسة حول لقاح الكورونا وإجاباتها بحسب المعلومات والأبحاث المتاحة حتى اليوم.

وحذرت اللجنة بشدة لأن أعداد الإصابات، وشدة الإصابات، ونسب الإشغال فى المستشفيات، والوفيات فى زيادة رهيبة، متابعة "نرجوكم .. نرجوكم منع أى تجمعات الفترة القادمة، والالتزام: "الكمامة، التباعد الاجتماعي، اللقاح".