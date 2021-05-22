شكرا لقرائتكم خبر عن «رفات نبي».. رواية جديدة في معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت دار الهالة للنشر والتوزيع، رواية جديدة بعنوان «رفات نبي»، للكاتب أمير حسين.

قالت الناشرة هالة البشبيشي، إن رواية رفات نبي تعد من إحدى جواهرها التي يستطيع القارئ قراءتها العديد من المرات بالشغف الكامل والمتعة المتجددة.

وتطرح رواية رفات نبي الكثير من الأسئلة الوجودية غير المنتهية المد والأثر التي نعايشها منذ آلاف السنين، وتتجدد بأشكال مختلفة، وترحل بنا في فضاءات زمانية ومكانية تتعدى الأماكن والأزمنة المصرح بها في النص، إنه النص الممتد منذ صراع الإنسان الأول حتى فنائه.

رواية «رفات نبي»، يمكن القول إنها من الأعمال الحقيقية التي تمنحك المتعة في فكرتها وطريقة سردها وتنقلاتها المشهدية، وتفتح عينيك لرؤية المزيد من النور في هذا العالم التي تُسوِّدُه الكثير من خطايانا الفكرية والإنسانية.

وعن تلك الإضاءات التي يمنحها النص سيجد القارئ أنها تنصب كلها في ضرورة البحث عن القيمة الأهم في حياتنا: قيمة الإنسان.

يجدر بالذكر أن الرواية فازت بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، وينتظرها الكثير من القراء.